Detenido un anciano por robar una cartera con 3.500 euros en el aeropuerto de Palma

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 72 años por supuestamente robar una cartera con 3.500 euros en el aeropuerto de Palma.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, tuvieron lugar la tarde de este pasado domingo.

Los agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras fueron requeridos en uno de los filtros de Son Sant Joan debido a que un pasajero había perdido una cartera en la que llevaba 3.500 euros en efectivo.

Tras comprobar que no aparecía por la zona, los guardias civiles visionaron las cámaras de seguridad y observaron como al perjudicado se le caía la cartera al suelo en el momento de pasar por el arco de seguridad.

Al instante, otra persona que pasó por allí la cogió y se la guardó. Los agentes localizaron a esta persona cuando estaba a punto de coger un vuelo hacia la Península.

Al ser preguntado por la cartera, reconoció que la vació y se deshizo de ella en la papelera de uno de los baños, además de entregar a los agentes 1.500 euros.

Cuando estos recuperaron la cartera, que estaba vacía, le preguntaron si tenía más dinero sustraído. Este dijo que sí y les entregó otros 500 euros que llevaba guardados en un bolsillo de su cazadora.

Como la cifra seguía sin cuadrar, los guardias civiles cachearon al sospechoso y encontraron el resto del dinero en otro bolsillo y en el interior de su propia cartera.

Es por todo ello que el hombre, de nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de un delito de hurto.