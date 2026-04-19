Detenido por atacar con un cuchillo y herir en el rostro a su compañero de piso en Palma

Varios vehículos policiales en una calle de Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente haber atacado con un cuchillo y herido a su compañero de piso en el transcurso de una discusión.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado 9 de abril, el 091 fue alertado de que había un hombre sangrando en un local okupado en la zona de Playa de Palma.

Al llegar los agentes, vieron a un varón que, efectivamente, sangraba abundantemente y tenía heridas en su rostro y en una de sus orejas.

La víctima tuvo que ser trasladada por los servicios sanitarios a un centro hospitalario para ser atendido de sus lesiones, ya que eran de cierta entidad.

Entonces, siguiendo el relato de los agentes, apareció un testigo, que vivía con el herido, y que explicó que al llegar al local en el que residían, vio a la víctima y a un compañero de piso discutiendo.

El hombre explicó que el agresor, en un momento dado, cogió un cuchillo e hirió al otro en la cara. La disputa continuó fuera del local. Sin embargo, al salir a la calle, el presunto autor huyó y trató de deshacerse del arma blanca.

Los agentes dieron varias batidas para localizar al agresor y el cuchillo. Cerca de donde habían transcurrido los hechos, una patrulla halló el arma, que tenía la hoja ensangrentada. No obstante, no se encontró al presunto autor.

El Distrito de Playa de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para localizar e identificar al presunto autor y se realizaron varias pesquisas para esclarecer los hechos.

Los policías de Investigación Playa localizaron e interceptaron al hombre que habría cometido la agresión. Fue detenido el pasado jueves como presunto autor de un delito de lesiones.