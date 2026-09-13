Detenido por bajarse los pantalones y tocarse los genitales frente a varios menores en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente bajarse los pantalones y tocarse los genitales frente a varios menores de edad en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la mañana de este sábado en las inmediaciones de una cafetería.

Un ciudadano requirió la presencia de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba por la zona asegurando que había visto a un hombre manteniendo una conducta de carácter sexual.

El sospechoso, según su relato, se encontraba en la vía pública con los pantalones bajados frente al establecimiento y en presencia de varios menores de edad.

Otro testigo explicó a los agentes que se encontraba en el interior de la cafetería con su hija menor de edad cuando observó al hombre tocándose los genitales.

Dos trabajadores del negocio afirmaron que también habían presenciado los hechos y de que el sospechoso era un cliente habitual del local que ya había mantenido conductas similares en el pasado. El último, el pasado viernes.

El hombre negó en todo momento haber cometido ningún acto sexual, pero los agentes advirtieron que llevaba expuestos sus genitales por encima del pantalón, parcialmente ocultos por una camiseta.

Por todo ello, el hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de un delito de exhibicionismo.