Detenido en Ciutadella por golpear con una barra de hierro al propietario de la vivienda que okupaba

Detenido un okupa de Ciutadella por golpear con una barra de hierro al propietario. - POLICÍA NACIONAL
MENORCA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional de Ciutadella ha detenido a un joven que golpeó con una barra de hierro al propietario de la vivienda que estaba ocupando de forma ilegal.
Varias patrullas de Seguridad Ciudadana fueron avisadas por el 091 para acudir hasta una finca de viviendas ubicadas en un barrio periférico en Ciutadella donde al parecer se estaba produciendo un incidente entre propietario y personas que habían ocupado el inmueble, según han indicado en nota de prensa.
Una vez en el lugar, los agentes localizaron a un hombre sexagenario responsable de las viviendas que presentaba una fuerte herida en la cabeza.
Las heridas fueron provocadas por un joven de unos 20 años, que al parecer se encontraba de okupa en una de las viviendas, cuando la víctima accedió a su interior. En ese momento el agresor golpeó con un palo de hierro en la cabeza a la víctima.
Una vez comprobada la agresión, se solicitó la presencia de los servicios sanitarios en el lugar. Tras una primera valoración, los sanitarios consideraron realizar su traslado a un centro sanitario para una mayor atención, dado que se trataba de un fuerte traumatismo craneal, por lo que finalmente, quedó ingresado en observación.
Las patrullas detuvieron al joven como presunto autor de un delito de lesiones y le fue imputado también un delito de allanamiento.