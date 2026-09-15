Detenido en Ciutadella por vender drogas a menores en la playa

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MENORCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha detenido a un hombre, de nacionalidad española, por presuntamente vender drogas a menores, según ha informado este martes en un comunicado.

La Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional inició la investigación tras recibir información por parte de un menor, quien explicó que, en un playa del municipio, un trabajador del ámbito de la seguridad privada ofrecía drogas a diversos usuarios, entre ellos a menores de edad. Según el testigo, el presunto autor llevaba una bolsa con marihuana que vendía, especialmente, a adolescentes.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial iniciaron las gestiones para localizar al hombre que fue detenido el pasado jueves gracias a la declaración de varios testigos.