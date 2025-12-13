Detenido por comprar herramientas y cobre en nombre de su exempresa para vender luego los productos en Palma

Una agente del Grupo de Robos y Patrimonio Histórico de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional ha detenido a un hombre, español, como presunto autor de un delito de estafa, por comprar herramientas y cobre en nombre de su exempresa y vender después los productos, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se remontan a finales de septiembre, cuando el hombre dejó de trabajar para la empresa con la que tenía una relación laboral.

A partir de entonces, durante las primeras semanas de octubre, el presunto autor realizó varias compras, sin abonarlas, de herramientas en un negocio de la capital balear. También llegó a comprar cobre en otro establecimiento. Para no pagar los objetos, las compraba en nombre de su exempresa y las dejaba a deber a la corporación.

Después, el varón vendía las herramientas, que presuntamente había conseguido de manera ilícita, para obtener un beneficio económico.

Al conocer estos hechos, los agentes del Grupo de Robos y Patrimonio Histórico de la Policía Nacional empezaron a investigar lo acontecido para tratar de esclarecerlo.

Los policías incautaron durante la investigación varias de las herramientas, o material de la misma índole, y descubrieron que el presunto autor había realizado un total de 24 compras. Además, había dejado a deber a su antigua empresa un total de más de 5.500 euros.

Ante esto, los policías de Robos y Patrimonio Histórico trataron de identificar y localizar al presunto autor y comunicar los hechos a las sociedades implicadas en el ilícito.

Al conocer su paradero, se detuvo al hombre como presunto autor de un delito de estafa a su exempresa y a la corporación que vendió los productos adquiridos de manera ilícita.