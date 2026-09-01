Detenido el conductor que provocó el accidente en el que murió una joven en Porto Cristo

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor que supuestamente provocó el accidente de tráfico ocurrido en Porto Cristo (Manacor) el pasado domingo en el que murió una joven de 23 años.

El siniestro se produjo sobre las 23.45 horas del domingo a la altura del kilómetro siete de la Ma-4020. El coche se salió de la vía por el margen izquierdo, volcó y colisionó contra un árbol.

Una joven de 23 años quedó atrapada en el interior del vehículo y murió en el acto. Otro de los pasajeros, de 41 años, resultó herido de gravedad, mientras que el tercero, de 35 años, presentaba lesiones leves, según informó el SAMU 061.

Ha sido este martes, según han informado fuentes cercanas al caso, cuando el conductor del turismo ha sido detenido como supuesto autor de delitos de homicidio por imprudencia, lesiones y contra la seguridad vial.

Está previsto que pase a disposición de un juez de Manacor a lo largo de la tarde de este mismo martes.