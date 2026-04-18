Detenido por dejar inconsciente a una mujer con un mataleón para robarle - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente dejar inconsciente a una mujer con la técnica del mataleón para robarle.

Según han informado en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 22.00 horas, cuando el 092 alertó a las unidades de que se estaba produciendo una persecución tras un robo.

La información facilitada apuntaba a que una mujer que caminaba por la vía pública había abordada de forma sorpresiva por la espalda empleando la maniobra conocida como mataleón, consistente en pasar el antebrazo alrededor del cuello y apretar con fuerza.

La mujer perdió el conocimiento por un instante. El presunto autor, de unos 19 años y nacionalidad rumana, aprovechó este estado para sustraerle el teléfono móvil y un juego de llaves.

Tras recuperar el conocimiento, la víctima comenzó a pedir auxilio a gritos mientras el individuo huía del lugar.

Dos ciudadanos que se encontraban en la zona iniciaron la persecución del sospechoso a pie y lograron retenerlo en la confluencia de las calles de Guillem Galmés y de Jafudà Cresques.

Al llegar las unidades del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), aseguraron la zona e identificaron a los implicados. Una vez escuchadas sus manifestaciones se arrestó al presunto autor.

La víctima, a pesar de la violencia de la agresión y del estado de nerviosismo sufrido, no precisó asistencia médica. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, una vez finalizadas las diligencias iniciales, traspasó al detenido a la Policía Nacional.