Detenido por destrozar los retrovisores de cinco coches aparcados en Palma: "He tenido un ataque de ira"

Dos agentes de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente destrozar los retrovisores de cinco vehículos que estaban aparcados en las inmediaciones de la calle Manacor de Palma.

Fue sobre las 09.00 horas del pasado jueves cuando varias patrullas fueron alertadas de que un hombre estaba provocando daños en numerosos vehículos estacionados entre las calles Reyes Católicos y Tomas Forteza.

Los testigos aseguraron que el sospechoso había golpeado y fracturado los espejos retrovisores de al menos cinco coches, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Los policías localizaron al sospechosos, quien intentó esconderse entre varios coches aparcados, sin éxito. "He tenido un ataque de ira", se justificó cuando los agentes le interrogaron.

El hombre, de nacionalidad ecuatoriana, fue arrestado como supuesto autor de un delito de daños.