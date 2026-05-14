Detenido en Eivissa un hombre por agredir supuestamente a una mujer ingresada en el hospital

Un agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre por supuestamente agredir a una mujer hospitalizada en Can Misses. En estos momentos, los agentes se encuentran investigando los hechos.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 12 de mayo, cuando una paciente ingresada sufrió una presunta agresión sexual, según ha publicado el medio digital 'Noudiari'.

La Policía ha señalado que, por el momento, no puede precisar más información, aunque el medio digital ha asegurado que el presunto agresor --que podría pasar este viernes a disposición judicial-- es un hombre ajeno al centro sanitario.