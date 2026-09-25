Detenido en Eivissa un hombre que se encontraba fugado y que está implicado en una operación antidrogas

Detenido en operación Cavalieri, Eivissa - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Eivissa a un hombre de 53 años, presunto autor de un supuesto delito de tráfico de drogas, implicado en la Operación 'Cavalieri' en la que hay 26 detenidos. El hombre se encontraba fugado desde diciembre.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la actuación se enmarca en la Operación 'Cavalieri', desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Eivissa que hasta el momento se ha saldado con la detención de 26 personas y la intervención de 1.558 kilogramos de cocaína y cerca de 11 toneladas de hachís.

La Guardia Civil trata de localizar a individuos pendientes de detener por su participación activa en la organización criminal dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes en el archipiélago balear. Dentro de estas labores, este jueves se procedió a la localización y posterior detención de otro individuo de esta organización criminal.

El detenido se encontraba fugado desde el mes de diciembre de 2025 y sobre él pesaba una orden de búsqueda y detención.