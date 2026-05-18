Detenido en Eivissa por intentar intercambiar contenido erótico con un menor

Recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Eivissa han detenido a un varón por ser el presunto autor de un delito de corrupción de menores al contactar con una víctima menor de edad intentando intercambiar contenido erótico con ella.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer inició la investigación tras la denuncia presentada por la madre de una víctima menor de edad, quien alertó de que una persona estaba contactando a un menor a través de una famosa red social.

El hombre trataba de intercambiar contenido de carácter erótico con la víctima y llegó a ofrecerle dinero a cambio de fotos. También realizó comentarios de carácter sexual al menor.

Tras las diligencias policiales, los agentes identificaron al usuario que reside actualmente en Eivissa y el pasado miércoles fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores.

La investigación sigue abierta para conocer si hay más víctimas.