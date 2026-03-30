Detenido en Eivissa por pinchar, al menos, las ruedas de 14 vehículos estacionados en un mirador

Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 54 años y origen español por supuestamente pinchar, al menos, las ruedas de 14 turismos estacionados en las proximidades del mirador de Es Vedrá, en la localidad de Sant Josep.

Según ha informado el Instituto Armado, en la tarde del sábado se requirió la presencia de una patrulla en la carretera próxima al mirador tras aparecer numerosos vehículos con las ruedas pinchadas.

Una vez en el lugar, los guardias civiles comprobaron que había alrededor de 20 vehículos, la mayoría con las ruedas pinchadas. Entre las indagaciones llevadas a cabo, tuvieron conocimiento de que uno de los vehículos dañados contaba con un sistema de videograbación por lo que, tras visionar las imágenes, observaron a un hombre que con un objeto punzante en las manos realizaba los pinchazos.

Igualmente, se entrevistaron con otras personas que les facilitaron datos y características sobre la persona autora de los hechos.

Con todos los datos obtenidos, a última hora de la tarde localizaron a esta persona que reside en una caravana en una zona próxima al lugar de los hechos.

Tras comprobar que se trataba del individuo que buscaban, le arrestaron como presunto autor de un delito de daños. Hasta el momento se han recibido 14 denuncias, aunque no se descarta que aumenten al ser más los vehículos afectados.