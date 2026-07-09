Detenido en Eivissa por provocar altercados durante un partido del Mundial en un establecimiento hotelero. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un hombre por supuestamente protagonizar diversos incidentes violentos en un establecimiento hostelero de la ciudad durante la retransmisión de un partido de fútbol del Mundial.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante la retransmisión de un encuentro del Mundial, cuando los agentes fueron comisionados en varias ocasiones al mismo establecimiento debido al comportamiento violento de un hombre.

En una primera intervención, los policías comprobaron que el individuo, de origen marroquí, había protagonizado una pelea y abandonó el lugar tras la actuación policial. No obstante, poco después, los agentes tuvieron que regresar al recibir nuevos avisos.

En esta ocasión localizaron a una víctima que manifestó a los agentes haber sido insultada, amenazada y agredida por el arrestado, quien presuntamente llegó a lanzarle un vaso de cristal, causándole lesiones en una mano. La víctima rechazó recibir asistencia sanitaria y declinó presentar denuncia por el temor que manifestaba sentir hacia el agresor.

Tras identificar nuevamente al implicado, los agentes le advirtieron de forma expresa que debía abandonar el establecimiento y sus inmediaciones, informándole de las consecuencias legales de incumplir dichas indicaciones.

Apenas unos minutos después se volvió a comisionar a las patrullas, ya que el mismo individuo había regresado al lugar y continuaba alterando gravemente el orden público.

Según las manifestaciones recabadas por los agentes, el arrestado profirió reiteradas amenazas de muerte contra otro cliente, realizando además gestos que imitaban el uso de un arma blanca.

Durante esos momentos, el detenido continuó amenazando e increpando de forma indiscriminada a distintas personas que transitaban por la zona, un lugar especialmente concurrido.

Ante la persistencia de tales actitudes violentas, el incumplimiento de las órdenes policiales y el evidente riesgo de que pudiera materializar nuevas agresiones, los agentes procedieron a la detención de este varón, llegando a tener que reducir al individuo debido a la resistencia activa de éste durante la intervención.

La Policía Nacional ha destacado la rápida actuación de las patrullas actuantes, cuya intervención permitió restablecer la normalidad y evitar que los hechos derivaran en consecuencias de mayor gravedad para las personas que se encontraban en el lugar.