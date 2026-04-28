Detenido por entrar a robar en una embarcación y encerrarse en el baño a la llegada de la Policía en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Eivissa por supuestamente entrar en una embarcación para robar y encerrarse en el baño a la llegada de los agentes.

Según ha informado la Policía, el pasado domingo agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana fueron requeridos por vigilantes del puerto porque una persona desconocida había accedido a una embarcación atracada en el paseo marítimo.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con el encargado de la nave que les dijo que, tras ausentarse durante unos minutos de la misma, se encontró a un varón registrando la habitación principal.

Tras llamarle la atención, esta persona trató de escapar, pero acabo encerrándose en el baño del barco. Ante la presencia policial, el individuo se negó a salir, cerró la puerta del baño desde dentro y se atrincheró con muebles para impedir el acceso a los agentes.

Dado que presentaba un estado compatible con, presuntamente, haber ingerido sustancias estupefacientes, los agentes requirieron la colaboración de bomberos y de personal sanitario.

Tras lograr abrir la puerta, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y otro de daños. Durante el cacheo, la Policía encontró que el detenido llevaba varias llaves que no eran suyas.

Además, la embarcación presentaba daños que han sido cuantificados en unos 20.000 euros.