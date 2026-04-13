Detenido por extorsionar al responsable de una máquina tragaperras tras perder mucho dinero en Palma

Archivo - Máquinas tragaperras - CARLA BONNET/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar al responsable de una máquina tragaperras para que le diera dinero como compensación por las grandes pérdidas económicas que había tenido jugando.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició una investigación ante la denuncia del responsable de la explotación de las máquinas contra un cliente de un bar.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el presunto autor, de origen español, es cliente habitual de un bar en el centro de Palma donde jugaba en una máquina recreativa.

Este cliente se venía quejando de un supuesto mal funcionamiento de la máquina, por lo que el responsable la comprobó y aseguró que funcionaba correctamente.

A pesar de ello, el cliente le pidió altas cantidades de dinero debido a las pérdidas económicas que habría tenido. Además, desconectó la máquina para impedir que otras personas jugaran.

La situación fue a más cuando el presunto autor amenazó al responsable de la máquina con mucha agresividad, por lo que este último se vio obligado a darle dinero ante el temor de que el denunciado cumpliera sus amenazas. El sospechoso siguió jugando y exigiendo a la víctima más dinero.

Los agentes del Grupo de Atracos identificaron al cliente, que fue detenido el pasado miércoles como presunto autor de un delito de extorsión. El detenido pasó a disposición judicial, donde se decretó una orden de alejamiento del denunciante y del bar.