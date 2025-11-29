Detenido un hombre por agredir a otro y causarle lesiones en la cabeza en Palma

Bastón extensible intervenido por la Policía - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen español, como presunto autor de un delito de lesiones, por agredir a otro y causarle lesiones en la cabeza, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano, mientras realizaba labores de prevención en la calle Manacor, encontró a un varón ensangrentado. Este explicó a los agentes que había sido agredido por dos personas en las inmediaciones. Los policías nacionales se dirigieron, con la víctima, a dicha zona.

El agredido explicó que uno de los dos agresores le recriminó que le había sustraído el móvil a su pareja. Entonces, los tres varones empezaron a discutir y, de repente, los denunciados comenzaron a propinarle puñetazos y patadas en las costillas y en la cara.

En ese momento, uno de los agresores sacó un bastón extensible y golpeó a la víctima en la cabeza. El otro agresor agarró al varón mientras el otro le agredía. Entonces, el primer asaltante dejó la extensible y le mordió la oreja al hombre. Fue entonces cuando los dos hombres se fueron del lugar.

No obstante, la víctima explicó a los policías que el varón que había utilizado la defensa extensible la había guardado en el interior de una moto estacionada a escasos metros del lugar de los hechos. Por ello, al abrir el cajón de la moto, los agentes pudieron intervenirla.

De igual manera, la patrulla localizó en el lugar a uno de los asaltantes, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de lesiones.

La víctima, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para tratarle las heridas, precisó de cuatro grapas en la parte frontal de la cabeza, y sufrió una pérdida parcial del lóbulo de la oreja izquierda, por lo que recibió varios puntos en dicha zona.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para localizar e identificar al otro presunto agresor y esclarecer porqué se originó la trifulca.