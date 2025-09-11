Detenido un hombre por agredir al trabajador de un restaurante de Palma y marcharse sin pagar

Detenido por pegar una patada al trabajador de un restaurante de Palma cuando se marchaba sin pagar - POLICÍA NACIONAL

Cuando llegó la Policía, el hombre intentó pagar con una tarjeta de crédito robada

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a un hombre, de origen ucraniano, por presuntamente agredir al trabajador de un restaurante del barrio de Foners y marcharse sin pagar.

Según la información de la Jefatura Superior de Baleares, los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando el hombre bebió y comió varios platos en un restaurante y, en el momento de pagar, se puso violento y se marchó del local.

Cuando los trabajadores se lo recriminaron, el presunto autor le propinó una patada a uno de ellos. La víctima tuvo que ser atendida en un centro sanitario, aunque no presentó heridas graves.

Después de la agresión, los trabajadores del restaurante retuvieron al hombre hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional. El detenido reconoció que no había pagado lo que había consumido e intentó hacerlo con una tarjeta de crédito que llevaba, que resultó ser robada.