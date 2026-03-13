Detenido un hombre por amenazar con dos cuchillos a una trabajadora de un centro comercial en Camp Redó

Dos cuchillos incautados por la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por amenazar con dos cuchillos a una trabajadora de un centro comercial en la barriada de Camp Redó tras pedirle tabaco.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el agresor fue detenido la mañana del pasado martes después de sacar de su chaqueta dos cuchillos de cocina de 11,5 centímetros mientras exigía a la dependienta, que en ese momento se encontraba en su descanso, que le entregara tabaco.

La víctima logró refugiarse en el interior del local y pedir ayuda, desde donde alertó a los servicios de emergencia. Tras proporcionar una descripción del agresor, los agentes lo localizaron sentado en un banco del aparcamiento.

Aunque en el registro inicial no portaba las armas, los policías hallaron los dos cuchillos en el suelo, justo debajo del banco donde se encontraba. La revisión de las cámaras de seguridad del centro confirmó la versión de la víctima.

El individuo fue detenido, las armas incautadas y, una vez finalizadas las diligencias por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, fue entregado a la Policía Nacional.