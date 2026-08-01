Detenido un hombre buscado por agredir a su madre tras ser sorprendido conduciendo ebrio en Palma

Una agente de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a su madre y triplicar la tasa de alcohol permitida mientras circulaba con una moto en dirección contraria.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) observó en el barrio de Son Pisà a una moto que circulaba en sentido contrario en la calle Vicenç Juan i Roselló.

Tras darle el alto, los agentes apreciaron que el conductor presentaba signos evidentes de haber bebido alcohol. El presunto autor, español y de 48 años, arrojó un resultado positivo de 0,75 mg/l, una cifra que triplica el límite permitido y supera el umbral penal.

En consecuencia, se incoaron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, siendo el investigado citado para la celebración de un juicio rápido en la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

De forma paralela a estas gestiones, los agentes tuvieron conocimiento de que el conductor estaba siendo buscado por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de violencia doméstica, tras haber agredido a su madre, información que fue verificada por la sala del 092.

Una vez finalizadas las diligencias de tráfico, la USEI trasladó al arrestado a las dependencias de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, donde quedó a disposición para la continuación de las actuaciones pertinentes.