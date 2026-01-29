Detenido un hombre en Ciutadella por robarle el bolso a una anciana de 92 años

Agentes de la Policía Nacional en Menorca. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado de un hombre de origen español por, presuntamente, haberle robado el bolso a una anciana de 92 años en Ciutadella.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero cuando el hombre siguió durante unos metros a la mujer cuando salía de casa y se aproximó por la espalda para arrebatarle el bolso.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que el hombre emprendió la huida por el mismo lugar por donde había venido, motivo por el que la denunciante no pudo identificar al autor de los hechos. Entre sus pertenencias, le sustrajeron 30 euros en efectivo y documentación personal.

El Grupo de la Policía Judicial de la Policía Nacional se encontró con la dificultad de que la víctima no podía reconocer al autor y que no había testigos. Aún así, el pasado martes finalmente consiguieron identificar, localizar y detener al hombre, como presunto autor de un robo con violencia.