Detenido un hombre por dos robos con fuerza en comercios de Peguera

Detenido un hombre por dos robos con fuerza en locales de Peguera - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Calvià ha detenido a un hombre, de 47 años, por presuntamente cometer dos robos con fuerza en establecimientos comerciales de Peguera.

Según ha informado el Instituto Armado, las investigaciones comenzaron tras tener conocimiento de dos robos con fuerza cometidos en la localidad en un corto espacio de tiempo.

Los agentes identificaron como presunto autor de los hechos a un hombre con antecedentes previos en lo que se refiere a la comisión de delitos de robos en interior de establecimientos y robos en interior de vehículos.

Una vez identificado, fue detenido este jueves y ha pasado a disposición judicial la tarde de este viernes.