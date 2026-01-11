Detenido un hombre por estafar más de 30.000 euros a la empresa en la que trabajaba en Palma

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, por estafar más de 30.000 euros a la empresa en la que trabajaba, en Palma, mediante la realización de transferencias y cargos no autorizados.

En nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, el pasado miércoles, agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos llevaron a cabo la fase de explotación de una investigación que se había iniciado semanas atrás.

Concretamente, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado 2 de diciembre de 2025 en dependencias policiales, en la que se alertaba de un presunto uso fraudulento de fondos empresariales. Según la información recabada, el presunto autor habría aprovechado su posición profesional y el acceso que le conferían sus funciones para ejecutar diversas operaciones económicas sin la autorización del titular legítimo de las cuentas.

Durante la investigación, los agentes detectaron la existencia de numerosas operaciones presuntamente fraudulentas, consistentes en transferencias bancarias por un importe total de más de 20.000 euros, así como cargos efectuados mediante tarjetas bancarias vinculadas a las cuentas empresariales por un valor adicional de más de 9.100 euros. Todas estas operaciones se habrían llevado a cabo sin conocimiento, ni consentimiento del propietario de los fondos.

Las diligencias practicadas por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos permitieron identificar y localizar al presunto responsable, que fue detenido como presunto autor de un delito de estafa.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de la prevención y el control interno en el ámbito empresarial, especialmente en aquellos puestos que conllevan acceso directo a la gestión de fondos, para evitar conductas delictivas de esta naturaleza.