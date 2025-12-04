Detenido un hombre por extorsionar a mujeres en Palma

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen español, por atemorizar a un grupo de mujeres a las que había contratado servicios sexuales previamente y exigirles 30.000 euros en Palma.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el varón presuntamente se presentó en el piso en el que estaban estas mujeres y, después de contratar servicios sexuales, les amenazó diciéndoles que era miembro de una banda motera y exigió un pago de 30.000 euros alegando que las actividades que las féminas llevaban a cabo en el inmueble no podían realizarse sin la autorización del jefe de la banda.

Una de las víctimas explicó a los policías que el hombre se identificó como miembro de la banda motera y le amenazó con graves consecuencias si no se cumplían sus exigencias, ya que les dijo que debían pagarle para poder ofrecer sus servicios. Además, ordenó a una de ellas entregarle su documentación al día siguiente, con el propósito de mantenerla bajo su control.

La mujer afirmó a la Policía que tuvo miedo y que creía que el individuo regresaría para cobrar la suma exigida. Otra víctima de la presunta extorsión contrastó esta versión e indicó que el hombre, tras contratar los servicios sexuales, se negó a abonarlos, estuvo varias en el piso y se volvió agresivo.

Los policías nacionales del Grupo I de la UCRIF, al tener conocimiento de los hechos, identificaron y localizaron al varón para detenerle este miércoles por ser el presunto autor de un delito de extorsión.