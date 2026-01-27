Detenido por pedirle a un menor que se desnudara durante una videollamada

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por presuntamente hacer videollamada con un menor de edad y pedirle que se desnudara y tocara sus partes íntimas.
Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación por una denuncia interpuesta por los padres de un menor de edad contra un hombre que supuestamente hacía videollamada con su hijo.
Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, el hombre conoció al chico en la calle y fue hablando con él hasta que le pidió su número.
Este lo llamaba por videollamada pidiéndole que se desnudara y le mostrara su partes íntimas, mientras que él se desnudaba completamente y mostraba sus genitales.
Cuando los padres se enteraron pusieron una denuncia y comenzó la investigación. Los agentes localizaron al hombre el pasado sábado y lo detuvieron como presunto autor de un delito de corrupción de menores.