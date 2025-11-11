Detenido un hombre por intentar robar en varios locales del Mercat del Claustre de Maó. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a un hombre que había intentado robar en varios locales del Mercat del Claustre de Maó a mediados del pasado mes de octubre.

Un vecino alertó a la policía, aunque al llegar los agentes ya no había nadie en el interior.

Sin embargo, detectaron que en uno de los locales se había forzado y dañado la puerta. En el momento en el que los policías nacionales iban a abandonar el lugar, vieron a dos hombre en los alrededores, pero no se les pudo relacionar con el robo, según han informado en un comunicado.

Posteriormente, el grupo de Policía Científica de la Comisaría de Maó acudió al lugar para efectuar la correspondiente inspección para tratar de recabar pruebas. A partir de ese momento, el Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en Maó asumió la investigación y tras diferentes gestiones, pudieron identificar al presunto autor de los hechos.

Además de las pruebas que pudieron recabar los agentes, diversos testigos fueron relevantes para esclarecer la identidad del asaltante. Por ello, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional localizó ayer domingo al investigado y procedió a su detención por ser presunto autor de un delito de robo con fuerza.