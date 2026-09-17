Detenido un hombre en Maó por vender ketamina

Operativo de la Policía Nacional en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha informado este jueves de la detención de un hombre que llevaba diferentes cantidades de ketamina presuntamente para su venta.

Ante la cantidad y disposición de la sustancia, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Por otro lado, los agentes han llevado a cabo diversos servicios preventivos de seguridad durante el fin de semana posterior a las festividades locales, que se han saldado con la intervención de diversas cantidades de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la ciudad.

Las actuaciones, enmarcadas en la prevención del consumo y menudeo de drogas en la vía pública tras los festejos, permitieron a los agentes incautar diversas sustancias como tusi, marihuana, cocaína y hachís.

Estas sustancias fueron intervenidas en diversos despliegues y controles de seguridad ciudadana, realizados a lo largo del fin de semana, tramitándose las correspondientes propuestas de sanción administrativas por tenencia de drogas en vía pública.