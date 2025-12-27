Detenido un hombre por quebrantar sistemáticamente la orden de alejamiento hacia su expareja en Palma

Agente de la UFAM de la Policía Nacional, de espaldas, en una imagen de recurso - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen español, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, por quebrantar sistemáticamente la orden de alejamiento hacia su expareja, en Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que el pasado octubre, agentes de la UFAM recogieron la denuncia por malos tratos de una mujer que manifestaba los numerosos episodios de violencia de género a los que su expareja la habría sometido durante su relación sentimental.

Una vez oídas las manifestaciones de la mujer, y remitido el atestado policial al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma, a la víctima le fueron otorgadas medidas de protección, decretándose para el hombre la prohibición de comunicación y acercamiento a su expareja, añadiéndose a estas medidas el seguimiento telemático mediante los dispositivos electrónicos de localización.

Posterior a esta primera denuncia y la entrada en vigor de las medidas de protección hacia la víctima, el presunto autor comenzó a quebrantar sistemáticamente las medidas dictadas, tanto por comunicación como por acercamiento, habiéndose recogido a través del sistema de seguimiento telemático un elevado número de incidencias técnicas graves en el sistema.

Los agentes comprobaron como casi a diario el presunto autor accedía a la zona de exclusión dictada por el juzgado haciendo lo mismo con la prohibición de comunicación hacia su expareja, habiéndose registrado numerosas llamadas y mensajes de texto.

Dada la gravedad y reiteración de los hechos, y practicada la correspondiente valoración de riesgo a la victima, el sistema Viogen arrojó un nivel de riesgo extremo, estableciéndose de inmediato el protocolo de protección integral para victima tanto por agentes de la UFAM como por el resto de unidades de la Policía Nacional.

Finalmente, el pasado viernes, los agentes de la UFAM llevaron a cabo un dispositivo tendente a la localización y detención del autor, todo ello ordenado por un juzgado de Palma. Una vez localizado el hombre en un domicilio de esta ciudad, se procedió a la entrada en la vivienda, encontrando al varón en su interior. Por ello, se llevó a cabo su detención como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento.

Una vez presentado el individuo ante la autoridad judicial, se ordenó el ingreso en prisión provisional del presunto autor.