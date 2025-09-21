Detenido un hombre por robar a bañistas en la playa de Cala Major

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de origen ucraniano como presunto autor de siete hurtos a bañistas en la playa de Cala Major (Palma), estafas bancarias por utilizar en algunos casos las tarjetas bancarias para efectuar compras y por solicitar dinero para devolver los efectos sustraídos, entre los que había documentación y las llaves de vehículos alquilados por los turistas.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste inició una investigación como consecuencia de un aumento alarmante de denuncias por hurto en la playa de Cala Major.

Todos los robos se cometían cuando las víctimas se iban al mar y dejaban sus efectos en la arena, comprobando al regresar que les habían sustraído todos los objetos. Las víctimas, en su mayoría turistas, quedaban completamente desamparadas, ya que además de sustraerles, entre otros efectos, su documentación, dinero y tarjetas bancarias, se llevaban las llaves de los vehículos que alquilaban para desplazarse por la isla, teniendo que sufragar la restitución de la llave a la empresa de alquiler.

Además del perjuicio causado, se sumaba otro, y era que, en algunos casos, el ladrón utilizaban las tarjetas sustraídas a los turistas para efectuar compras en establecimientos ubicados en las proximidades de la playa de Cala Major.

Se da la circunstancia que el ladrón llegaba incluso a quedar con alguna víctima para hacerle entrega de sus efectos a cambio de dinero. Un turista tuvo que abonar 100 euros para poder recuperar su documentación.

En vista de los hechos, los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones en las que se logró identificar a un hombre como autor de los hechos. Las pesquisas policiales consiguieron incriminarle en siete hurtos, dos estafas y una extorsión, si bien los agentes estaban convencidos que era el supuesto responsable del resto de hurtos producidos en esa zona y que causaron alarma a los usuarios de la playa.

Finalmente los investigadores lograron localizar al hombre que habían identificado, deteniéndole el pasado miércoles como presunto autor de siete hurtos, dos estafas y un delito de extorsión.