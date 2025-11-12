Detenido un hombre por robar una furgoneta y dos coches con los que cometió más de diez robos en Mallorca

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Sineu ha detenido a un hombre por presuntamente robar dos coches y una furgoneta, que utilizó para realizar 13 robos y un hurto en varias localidades de Mallorca.

Según ha informado el Instituto Armado, en octubre se informó a la Policía Local de la presencia de varios vehículos en una zona boscosa de Sineu, cuyas matrículas no coincidían con la marca y modelo de los mismos.

En una furgoneta, que no tenía matricula, había un hombre durmiendo que, ante la presencia de los agentes de la Guardia Civil, no supo dar ninguna explicación coherente de la procedencia de los vehículos, por lo que fue detenido.

Las investigaciones señalaron que el hombre utilizaba la furgoneta para dormir en el interior y los dos coches sustraídos para cometer los robos, para ello había cambiado las placas de matrícula por las de otros.

El detenido, español de 40 años con más de 50 detenciones anteriores, había participado en la comisión de cuatro robos de uso de vehículos en las localidades de Palma, Son Servera, Manacor y Sencelles, 13 robos en interior de vehículo en las localidades de Son Servera y Manacor, un hurto en interior de vehículo en la localidad de Porto Cristo, dos delitos de falsedad documental en placas de matrícula y un delito leve de daños.

Además de todo ello, al detenido le constaba una requisitoria judicial dimanante de un Juzgado de Cáceres por robo interior de vehículo.

La Guardia Civil ha recuperado un Ford Mondeo, un Peugeot 508 y una furgoneta camper valorada en 60.000 euros sustraída en Palma, además de diversos objetos procedentes de los diferentes robos.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su libertad con medidas cautelares. Cabe señalar que la investigación continúa abierta.