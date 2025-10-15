Detenido un hombre por robar más de 6.000 euros en ropa de marca en un centro comercial de Marratxí

Detenido un hombre por robar ropa de marca en un centro comercial de Marratxí - GUARDIA CIVIL

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente robar prendas de ropa de marca valoradas en 6.000 euros en un centro comercial de Marratxí.

Según ha informado el Instituto Armado, el presunto autor, de 36 años y origen sudamericano, habría estado robando en varias ocasiones y desde hace meses en distintos comercios y después habría intentado vender las prendas de ropa por internet a través de una página web.

Ante las denuncias recibidas por los establecimientos, los agentes del área de investigación del Puesto Principal de Pont d'Inca identificaron al presunto autor y lo localizaron el pasado miércoles en Manacor.

En el registro que hicieron en su domicilio, los agentes recuperaron más de 150 prendas, la gran mayoría de ellas con la etiqueta. El valor de las prendas recuperadas alcanzaba los 6.000 euros. Tras su detención fue puesto a disposición judicial.