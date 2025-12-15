Detenido un hombre por robarle el bolso y dos teléfonos a una joven en el Paseo Marítimo de Palma

Agentes de la Policía Nacional en la Comisaría de Oeste - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, senegalés, como presunto autor de un delito de robo con violencia, por robarle el bolso y dos teléfonos móviles, valorados en 1.900 euros, a una joven, tras empujarla y acometer contra ella, en el Paseo Marítimo de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, durante el pasado mes de noviembre, se tramitó una denuncia en la que una joven comunicaba haber sido víctima de un robo con violencia, en la zona de ocio del Paseo Marítimo de Palma.

La joven manifestó que, mientras se dirigía hacia su coche, fue abordada por un varón, el cual le agarró el bolso que portaba colgado y comenzó a tirar fuertemente de él. Tras esto, y al oponerse la joven a que le fuera sustraído su bolso, el presunto autor acometió contra ella a la vez que le profería amenazas.

Finalmente, el hombre, valiéndose de su superioridad física y del temor de la victima a que él le pudiera llegar a agredir, logró que la joven cesara su resistencia. Entonces, el varón huyo del lugar a la carrera con el bolso y dos móviles valorados en unos 1.900 euros.

Una vez conocidos los hechos denunciados por la víctima, los agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Oeste llevaron a cabo una investigación tendente inicialmente a la identificación del presunto autor y posteriormente al esclarecimiento de los hechos.

Iniciadas las primeras pesquisas, los policías consiguieron la plena identificación del presunto autor, estableciéndose tras esto un dispositivo de búsqueda y detención del mismo.

Finalmente, los agentes localizaron, el pasado sábado, al presunto autor del robo con violencia procediéndose a la detención del mismo y a su traslado hasta dependencias policiales.