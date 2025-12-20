Detenido un hombre por tenencia y distribución de fotos y vídeos sobre pornografía infantil - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un hombre, como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por la tenencia y distribución de material audiovisual, fotos y vídeos, sobre pornografía infantil.

En nota de prensa, Policía ha informado que la investigación tiene su origen en la solicitud de colaboración requerida al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, como consecuencia de la investigación que se viene realizando por ese grupo contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.

Por medio del ciberpatrullaje a través de las redes, los agentes conocieron la infracción penal. En concreto, se descubrió que se estaba cometiendo en las redes de intercambio de archivos 'Peer to Peer'. Estas permiten poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos prácticamente cualquier tipo de archivo, incluyendo vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

Tras analizar toda la información, la Policía Nacional constató la presunta autoría del detenido, habiendo realizado la subida y descarga de los archivos pedófilos. Los agentes confirmaron inicialmente que tenía en su posesión unos 25 archivos torrent --proyectos que se pueden subir y, o bien, descargar con una cantidad determinada de fotos y, o bien vídeos-- que podrían contener material ilícito. No obstante, también se ha constatado que había realizado numerosas descargas a lo largo de varios meses.

Por medio de autorización judicial del Juzgado correspondiente, tras solicitar la entrada y registro el pasado martes, los agentes de la Policía Nacional consiguieron detener al presunto autor por un delito de corrupción de menores.

En la entrada y registro, los policías incautaron un disco duro y una CPU. Los investigadores se encontraron una descarga acumulada, en un año, de aproximadamente unos 7,4 terabytes (TB) que equivale, según la calidad de los archivos de video y foto, a entre unos 660.000 y 2.000.000 de archivos. Todo ello está pendiente del correspondiente volcado, análisis y valoración.

Tras incautar dispositivos electrónicos, los agentes observaron que había diferentes carpetas de material ilícito. Hasta la fecha, se ha constatado que tenía 256 archivos, pero se está analizando el material incautado para conocer si la cuantía puede ser mayor.