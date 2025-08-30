Detenido un hombre por varios robos en el entorno de un centro hospitalario de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen argelino, como presunto autor de diez robos con fuerza en un centro hospitalario de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el presunto autor fue localizado, a través del sistema de cámaras de video-vigilancia, cuando se encontraba en el interior de un espacio de aparcamiento restringido, al que únicamente puede acceder el personal del hospital, manipulando los candados de diversas bicicletas y patinetes que se encontraban allí aparcadas.

Dicho espacio de aparcamiento se encuentra totalmente vallado, por lo que el hombre tuvo que acceder a su interior mediante el escalo de la valla. El hombre fue sorprendido 'in fraganti' por los vigilantes de seguridad del centro hospitalario.

Una vez conocidos los hechos, el Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional se puso al frente de la investigación y, tras la práctica de gestiones ha podido atribuirle al detenido la comisión de otros diez hechos delictivos por hechos similares, que tuvieron lugar en el último mes, tanto en la zona de aparcamiento antes referida, como en el aparcamiento público del centro hospitalario.

Los investigadores examinaron de manera minuciosa las bases de datos policiales, pudiendo localizar diversas denuncias interpuestas por robos con fuerza ocurridos en la zona de aparcamiento restringido y en el parking público. Con posterioridad, analizaron una a una todas las denuncias obtenidas y visionaron, con detenimiento, las grabaciones de las cámaras del sistema de video-vigilancia de esas fechas, logrando identificar en las imágenes visionadas al detenido.

De este modo, el Grupo de Investigación Oeste ha lograr esclarecer e imputarle al detenido un total de diez hechos delictivos que han tenido lugar en el entorno del centro hospitalario en este último mes, siendo seis robos con fuerza en interior de vehículo dentro del aparcamiento público y cuatro delitos de robo con fuerza mediante escalo en la zona destinada al aparcamiento de bicis y patinetes.

Dado el alto número de delitos que se le atribuyen en las últimas fechas al detenido, a quien le constan antecedentes policiales, el Grupo de Investigación Oeste sigue con las gestiones de investigación ante la posibilidad de que haya podido cometer más hechos delictivos pendientes aún de esclarecer o de que haya más perjudicados que todavía no han llegado a interponer la correspondiente denuncia.