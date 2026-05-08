El detenido por incendiar motos en Palma dice que lo hizo para llamar la atención porque estaba siendo intimidado

Tres motocicletas calcinadas por el incendio. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido el pasado martes por la Policía Nacional por supuestamente provocar un incendio en Palma que dejó dos personas intoxicadas, tres motos calcinadas y varios coches afectados dijo que lo hizo para llamar la atención de los servicios de emergencias porque estaba siendo intimidado por terceras personas.

Los hechos se remontan a la madrugada del martes, cuando los servicios de emergencias fueron alertados de que se había desatado un incendio de gran virulencia en una zona de aparcamiento de la calle Ticia.

El fuego, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se propagó con rapidez hacia varias motocicletas y la fachada de un edificio de viviendas cuyos moradores se encontraban en el interior.

Mientras los bomberos extinguían el incendio escucharon gritos de una mujer de avanzada edad y movilidad reducida que no podía salir de su domicilio. Tanto ella como otra vecina fueron auxiliadas y tuvieron que ser atendidas por una intoxicación por inhalación de humo.

Como consecuencia de las llamas tres motocicletas quedaron calcinadas, tres automóviles sufrieron daños y dos viviendas resultaron afectadas.

Los agentes del Grupo de Atracos, a cargo de las pesquisas, comprobaron que instantes antes del incendio un hombre se encontraba alrededor de las motocicletas y, tras desatarse el fuego, huyó del lugar.

Cuando localizaron e interrogaron al sospechoso, este reconoció que había empleado un mechero para prender fuego al arcón de una motocicleta.

Los hizo, argumentó, con la intención de llamar la atención de los servicios de emergencias, ya que había realizado varias llamadas y no le habían atendido, para pedir ayuda por la supuesta intimidación que estaba padeciendo por terceras personas.

La situación, añadió, se le acabó yendo de las manos y llamó a los servicios de emergencias --esta vez con éxito-- para alertar del incendio.

Además, admitió que días antes había prendido fuego a una papelera de la zona por el mismo motivo. Los agentes comprobaron que decía la verdad, dado que los hechos relatados sucedieron el pasado viernes.

Por todo ello el hombre fue detenido como supuesto autor de un delito de incendio.