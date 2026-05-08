Detenido un instalador no habilitado por la explosión de gas que dejó cuatro heridos en Eivissa

Policía científica de la Policía Nacional en el lugar de los hechos. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a un varón que podría ser el responsable de la explosión en un edificio y que dejó cuatro personas heridas que todavía se recuperan de las lesiones.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado 21 de abril en un edificio de la localidad de Eivissa, en el que se vieron afectadas varias viviendas debido a una explosión provocada por la acumulación de gas en una cocina.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la intervención se realizó de forma coordinada entre los servicios de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Policía Judicial de la Policía Nacional junto con Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios.

Tras las investigaciones y el análisis de informes técnicos y documentación de obra, se determinó que la explosión se produjo por la presencia de gas acumulado en la zona inferior de la cocina.

Esta acumulación se debió a una deficiente manipulación, llevada a cabo por un instalador no habilitado. La instalación, han explicado, debía haber quedado sellada una vez que se habían instalado los sistemas eléctricos con resistencias.

Como consecuencia de este incidente, tres personas resultaron heridas con pronóstico reservado --dos de ellas siguen en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia. Una cuarta persona, con lesiones menos graves, se encuentra bajo cuidados médicos en Eivissa.

El detenido, una vez oído en declaración, quedó en libertad a la espera de lo que disponga la autoridad judicial.