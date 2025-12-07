Un detenido por intentar robar el móvil a una mujer y amenazar con una barra de hierro a su pareja en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas y otro de hurto, por intentar robar el móvil a una mujer y posteriormente amenazar con una barra de hierro a su pareja en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el pasado miércoles, por la tarde, dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano fueron alertados por el 091 de que un hombre estaba amenazando a un varón con una barra de hierro en la calle Sindicato. Al llegar los agentes, encontraron al presunto autor a escasos metros de donde habían sucedido los hechos.

Al tener localizado al agresor, se acercó una mujer a los policías nacionales y les explicó que, mientras estaba sentada en un bar, se le acercó el presunto autor y trató de sustraerle su teléfono móvil, valorado en 1.000 euros. En ese instante, la pareja de la víctima se interpuso entre el asaltante y ella y evitó la sustracción.

No obstante, el agresor, tras fallar en su presunto intento de hurto, se adentró en una obra que estaba próxima y cogió una barra de hierro. Con el objeto, se acercó al varón, pareja de la mujer, e hizo ademán de golpearle con el mismo. Sin embargo, el hombre y su acompañante pudieron abandonar la zona sin recibir ningún golpe y llamaron a la Policía Nacional.

El encargado de la obra, que se encontraba próximo, confirmó a los agentes que el presunto autor se había adentrado sin permiso dentro del inmueble, había sustraído un candado que tenía en la puerta y le había dado un golpe a una cámara de vigilancia antes de apropiarse de la vara de metal que utilizó para amenazar al hombre.

Por ello, se detuvo al presunto autor por un delito de amenazas y otro de hurto en grado de tentativa.