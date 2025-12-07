Detenido un joven que dormía en un coche robado frente a la comisaría de Playa de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron el pasado martes 25 de noviembre a un joven, de nacionalidad argelina, de 18 años de edad, que dormía en un coche robado frente a la comisaría de Playa de Palma, y que además no había obtenido nunca el permiso de conducir.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que el joven fue detenido por los agentes como presunto autor de un delito de hurto de uso de vehículo, un delito contra la seguridad vial y un delito leve de daños, este tercer delito se le imputó porque, después de ser arrestado, golpeó la puerta de una celda hasta causarle daños.

Los hechos ocurrieron sobre las 06.35 horas del pasado martes 25 de noviembre, cuando una patrulla del Distrito Litoral, al iniciar su servicio, observó a un hombre que dormía en el interior de un vehículo mal estacionado justo enfrente de la comisaría de Playa de Palma, en la avenida de América.

Al realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que sobre el turismo existía una denuncia por sustracción.

Los agentes despertaron al ocupante y lo identificaron. Este alegó que se había encontrado el coche abierto, pero los indicios --motor caliente, llave en el contacto-- y el hecho de que el vehículo no se encontraba en el lugar minutos antes al inicio del servicio, apuntaban a que lo había conducido. Además, se comprobó que el joven carecía de permiso de conducir.

Por estos hechos, se procedió a la detención del varón, al que, durante el registro, se le intervinieron un destornillador, un guante de goma y una máscara.

Una vez en dependencias policiales, el hombre golpeó la puerta de una celda hasta causarle daños, motivo por el que se le imputó también un delito leve de daños.

Finalmente, el vehículo fue trasladado al depósito municipal y el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.