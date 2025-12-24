Detenido un joven por intentar robar en un hotel de la Playa de Palma haciéndose pasar por un cliente

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un joven de 24 años por supuestamente intentar robar en un hotel de la Playa de Palma haciéndose pasar por un cliente.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12.30 horas del pasado viernes, cuando los agentes fueron requeridos por el responsable de un establecimiento hotelero de la zona.

Este, según ha informado el cuerpo municipal, aseguró que una persona ajena al hotel se había metido en una habitación y se negaba a abandonarla.

Además, expresó sus sospechas acerca de que este hombre podría ser el mismo que, de madrugada, había forzado el acceso a la cocina y se dio a la fuga en el momento en el que saltó la alarma. Todo ello quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Más allá de ello, una empleada dijo haberlo visto aquella misma mañana saltando entre los balcones del primer piso hasta conseguir entrar en una de las habitaciones.

Los agentes subieron hasta la habitación indicada, donde localizaron al sospechoso. El hombre afirmó ser cliente del hotel, pero la habitación debía estar vacía y su estado ordenado contradecía esta versión.

La investigación también desveló que otra habitación del mismo piso había sido revuelta, supuestamente por el joven, en busca de objetos de valor que poder sustraer.

El sospechoso, de 24 años y nacionalidad rumana, fue arrestado como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y fue puesto a disposición de la Policía Nacional.