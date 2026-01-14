Detenido un joven en Manacor por incendiar el garaje en el que dormía como represalia hacia los vecinos

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente incendiar el garaje del edificio en el que dormía como represalia hacia los vecinos.

Fue el pasado lunes por la mañana cuando se produjo un incendio en un edificio en Manacor, en concreto, en el interior del garaje de la finca.

Los Bomberos de Mallorca acudieron para extinguir las llamas y los agentes desalojaron a los residentes. Según ha informado la Policía Nacional, los vecinos explicaron que el garaje lo utilizaba un joven que normalmente dormía allí y que no había sido desalojado.

Los agentes inspeccionaron el garaje, aunque el joven no estaba allí, y contactaron con un familiar del mismo. Este explicó que el joven se encontraba en buen estado y que lo habían visto por el centro de Manacor tras el incendio.

Poco después, el joven se acercó al lugar y explicó a los agentes que había sido él quien había causado el fuego: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo. Me tienen harto, si me tenéis que detener me da igual".

El joven fue detenido como presunto autor de un delito de incendio y fue trasladado a un hospital, dónde quedó ingresado.