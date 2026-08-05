Detenido por maltratar a una mujer cuando se escondía en el canapé de su cama en Eivissa

Un furgón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente maltratar a una mujer cuando se escondía en el interior del canapé de su cama en Eivissa.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la madrugada del pasado lunes en la vivienda en la que reside la víctima.

Los agentes acompañaron a la mujer hasta su domicilio para asegurarse de que su supuesto agresor no suponía una amenaza para ella, dado que llevaba unas horas sin poder ser localizado.

Aunque otro de los residentes en la vivienda manifestó que el sospechoso no se encontraba en el inmueble, los policías decidieron inspeccionar la habitación de la víctima.

Al comprobar que la tapa del canapé ofrecía una resistencia inusual, descubrieron que una persona la sujetaba desde el interior. Tras vencer la resistencia ejercida desde dentro, localizaron al hombre escondido en un espacio de reducidas dimensiones.

El hombre, quien fue arrestado como supuesto autor de un delito de malos tratos, había permanecido oculto en el dormitorio de la víctima mientras evitaba ser localizado por los agentes.

Una circunstancia que, de no haberse detectado durante la inspección del inmueble, habría dejado a la mujer en una situación de extrema vulnerabilidad, ha subrayado la Jefatura.

La intervención policial permitió neutralizar un riesgo "de extraordinaria gravedad" para la integridad y la seguridad de la víctima, evitando que ésta accediera a su habitación sin conocer que el presunto agresor permanecía oculto en el interior.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de las medidas de protección a víctimas de violencia de género y recuerda que la actuación preventiva resulta esencial para evitar consecuencias irreparables.