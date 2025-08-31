Detenido en Maó un hombre por portar 'cristal'

Archivo - Agente de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MENORCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante la tarde noche del pasado jueves, cuando realizaban un control selectivo con motivo de la prevención y tenencia de sustancias estupefacientes, a un hombre por portar sustancias estupefacientes, más concretamente metanfetamina, sustancia comúnmente llamada 'cristal'.

En una nota de prensa, la Policía ha informado que el grupo de reciente creación de la Comisaria Local de Maó, el Grupo Operativo Respuesta (GOR), sigue trabajando en la demarcación policial de Maó.

Los agentes de este grupo, interceptaron la pasada noche un vehículo, el cual iba ocupado por dos varones.

Tras una primera inspección, los agentes hallaron en el interior del vehículo metanfetamina, comúnmente llamada 'cristal', que debido a su alta cantidad, excedía la de consumo propio. El copiloto del vehículo, manifestó que la sustancia encontrada era de su propiedad.

Por todo ello, se procedió a la detención del hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública.