El detenido, de espaldas y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional,en el interior del aeropuerto de Palma.- POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que supuestamente fue sorprendido en el aparcamiento del aeropuerto de Palma con varias dosis de tusi, MDMA, metanfetaminas, cocaína y ketamina.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar la mañana del pasado martes.

Los agentes que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia en las inmediaciones de Son Sant Joan vieron un coche estacionado cerca del espacio reservado para las empresas de alquiler de vehículos.

En su interior había un hombre que mantenía una actitud sospechosa. Como no supone explicar por qué estaba estacionado en esa zona poco habitual, le pidieron que se bajara del turismo y le cachearon.

Entre sus pertenencias encontraron 235 pastillas de MDMA y varias dosis de tusi, metanfetamina, cocaína y ketamina, así como dinero en efectivo fraccionado en varios billetes.

El hombre, de nacionalidad ecuatoriana, fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.