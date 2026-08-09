Detenido por masturbarse ante sus hijas mientras dormían y realizarles tocamientos

Archivo - Agente de la UFAM de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente masturbarse ante sus hijas mientras dormían y realizarles tocamientos.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, la investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por la madre de dos menores de edad en la que daba cuenta de actos inapropiados que supuestamente había cometido el padre de las víctimas y expareja de la mujer.

En la denuncia hacía constar que las menores cuando se encontraban con el padre en la habitación presenciaron como este se masturbó en dos ocasiones distintas mientras ellas estaban durmiendo.

Una de las menores indicó a la madre que en otra ocasión se despertó al sentir que el padre le había tocado los pechos mientras dormía. La otra menor también expresó que su padre le había tocado los pechos en otro momento.

Los agentes de la UFAM llevaron cabo la investigación y tras las gestiones pertinentes arrestaron al padre como presunto autor de dos delitos de agresión sexual consistentes en tocamientos, exhibicionismo y corrupción de menores.