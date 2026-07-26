Detenido por masturbarse durante una videollamada con un menor en Palma

Dos agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente masturbarse durante una videollamada con un menor de edad en Palma.

La víctima y el sospechoso, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se conocieron un día en la plaza Espanya de la capital balear.

Se intercambiaron los teléfonos y el hombre le pidió que realizaran una videollamada al día siguiente. Fue entonces cuando se masturbó en presencia del menor.

El pasado 13 de julio, la madre del perjudicado denunció los hechos ante la Policía Nacional después de encontrar un vídeo de los hechos almacenado en su teléfono móvil, el cual revisó al observar que tenía un comportamiento extraño.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) se hicieron cargo del caso y localizaron al sospechoso, a quien arrestaron como supuesto autor de un delito de exhibicionismo y otro de corrupción de menores.

Las pesquisas permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer si el hombre podría haber llevado a cabo hechos similares con otros menores de edad.