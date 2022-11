Detenido un menor por agresión sexual y descubrimiento y revelación de secretos en Palma

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un chico menor de edad, como presunto autor de delitos de agresión sexual a tres chicas también menores, consistentes en tocamientos en zonas íntimas, además de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, al mostrar fotografías íntimas de una de las víctimas sin su autorización.

Según ha informado la Policía este domingo en una nota de prensa, la investigación se inició al tener conocimiento la UFAM que un menor de edad tenía fotografías y vídeos de contenido sexual en los que aparecía su expareja, una chica también menor, y que supuestamente lo estaba enseñando a los compañeros de instituto. Además, los agentes tuvieron conocimiento de que había llevado a cabo tocamientos a chicas menores de edad y que los mismos se habían desarrollado durante varios meses y en varios lugares.

Los agentes realizaron diversas gestiones y tomaron varias declaraciones a testigos y a víctimas, consiguiendo identificar a tres chicas menores de edad que fueron objeto de tocamientos en zonas íntimas por parte del menor, sin el consentimiento de las mismas.

Del mismo modo, el presunto autor supuestamente estaba enseñando a los compañeros del instituto diversas fotografías y un vídeo de imágenes íntimas y de contenido sexual pertenecientes a una de las víctimas, quien había sido su pareja y le había remitido las imágenes durante la relación que mantuvieron.

CONSEJOS PARA EVITAR QUE MENORES SEAN VÍCTIMAS O AUTORES DE SEXTING

El sexting consiste en enviar o publicar imágenes o videos de contenido sexual, realizados por el propio remitente a otras personas, utilizando el teléfono móvil u otros dispositivos tecnológicos. También si se reenvían fotos o videos de terceros estaremos cometiendo un delito.

El gran peligro es que desde el mismo instante que se envía la foto o el video, se pierde el control sobre este, por lo que la Policía Nacional ha aconsejado que nunca se envíe este tipo de contenido a nadie.

PREVENIR EL SEXTING

Asimismo, para prevenir el sexting, los agentes han recomendado no hacer este tipo de fotos o videos, ya que las consecuencias pueden ser graves; no enviar a nadie estos contenidos, ya que podrían difundirlas a terceros o publicarlas en las redes sociales y no reenviar estos contenidos, ya que se estará cometiendo un delito y amplificando el daño de la víctima al propagar su intimidad por la red.

Los policías han aconsejado además no guardar este tipo de contenidos, ya que terceros podrían acceder a los dispositivos y robarlos, siendo luego las consecuencias imprevisibles; no pedir o exigir este tipo de contenidos a nadie, por las graves consecuencias que una foto o video íntimo puede llegar a tener y no publicar estos contenidos en la red, ya que pueden ser utilizados para burlas, vejaciones, insultos, etcétera.



QUÉ HACER SI SUCEDE

Con todo, si finalmente sucede un caso de sexting, la Policía Nacional ha aconsejado decírselo a un adulto, para que ayude y el problema se solucione lo antes posible; así como denunciar a la persona, que sin el consentimiento y autorización, ha difundido o publicado una foto o video personal, íntimo o privado.

Si los contenidos ya se han difundido por la red, los agentes han señalado que hay que tomar las medidas que sean oportunas para eliminarlos, denunciando ante la Agencia de Protección de Datos para su eliminación.

Además, en caso de ser receptor de estos contenidos, los policías han emplazado a avisar siempre a la víctima y nunca participar en su difusión o en aumentar el daño con risas, burlas o humillaciones, dado que se considera ciberacoso.

El sexting es uno de los problemas que más suceden entre los adolescentes y se encuentra tipificado en el código penal en el artículo 197.7.