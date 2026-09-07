Detenido un menor en Palma tras llamar a la Policía y reconocer su participación en dos atracos con pistolas simuladas

Detenido un menor por atracar con pistolas simuladas dos locales en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad por supuestamente atracar con otros jóvenes una frutería y un supermercado utilizando pistolas simuladas en Palma.

El Grupo de Atracos inició una investigación a raíz de dos atracos producidos los días 1 y 3 de septiembre, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa.

El primer robo ocurrió en una frutería en el barrio de Bons Aires sobre las 01.20 horas cuando dos jóvenes con capuchas y mascarillas entraron en el local.

Uno de ellos llevaba un arma con la que apuntó al trabajador mientras le gritaba que sacara el dinero de la caja. Uno de los asaltantes pidió la contraseña de la caja y, al no poder abrirla, sustrajo el cajón entero y ambos abandonaron el lugar.

Diversas patrullas de la Policía Nacional se personaron en el local y efectuaron batidas por la zona sin localizar a los ladrones, si bien encontraron la caja sin el dinero.

El segundo robo se produjo en un supermercado ubicado en el mismo barrio sobre las 03.40 horas cuando accedieron tres jóvenes portando casco de motos cubriéndose el rostro. Los jóvenes portaban lo que parecían ser pistolas y exigieron el dinero.

Los trabajadores les hicieron frente y los tres asaltantes les apuntaron con las armas y huyeron del lugar a bordo de tres ciclomotores que se encontraban en las inmediaciones con otros tres jóvenes que les estaban esperando, sin llegar a robar nada.

Varias patrullas de la Policía Nacional se personaron en el lugar y efectuaron batidas sin localizar a los asaltantes.

Mientras los agentes de Atracos llevaban a cabo todas las gestiones para esclarecer los hechos y detener a los ladrones, se produjo una llamada a los servicios de emergencias el pasado domingo por la noche.

El interlocutor era un menor de edad que estaba confesando ser el autor de dos atracos en establecimientos realizados en días anteriores. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se personó en el lugar donde se entrevistaron con los progenitores y el menor.

Uno de ellos indicó que había visto un vídeo en un medio de comunicación sobre un robo con violencia e intimidación en un establecimiento y que había reconocido a su hijo, razón por la que le había instado a llamar a los servicios de emergencias para que explicara lo que había hecho.

El menor reconoció haber participado en los dos atracos portando pistolas de juguetes que habían comprado en una juguetería. Del mismo modo el joven reconoció un tercer delito, matizando que, en el mes de agosto, accedió al interior de un centro escolar en el barrio de Camp Redó. Al activarse la alarma y personarse la policía, huyó sustrayendo tan solo unas chucherías.

Los policías nacionales comprobaron los hechos y procedieron a la detención del joven como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación en locales de alimentación y un delito de robo con fuerza en un centro educativo.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional continúa con las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos y no descarta nuevas detenciones.