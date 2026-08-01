Detenido un menor por robar en un local y llevar más de 100 pastillas, metadona y fentanilo para vender

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL
PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un joven menor de edad por supuestamente robar 500 euros en un establecimiento en Palma y llevar más de 100 pastillas de medicamentos, metadona y fentanilo para vender.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 02.00 horas cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional patrullaba por el barrio de Sindicat y observó a un joven a bordo de un patinete eléctrico cuyas características coincidían con un robo cometido horas antes.
Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado, los agentes le dieron el alto indicándole que se bajara del patinete. No obstante, el sospechoso huyó del lugar, llegando a meterse en dirección contraria para despistar y huir de la patrulla.
El presunto autor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes, hasta que cayó al suelo. Una vez interceptado, los policías comprobaron que el joven portaba una riñonera en la que había 103 pastillas de medicamentos, tres botes de metadona y un parche de fentanilo.
El joven manifestó que vendía las pastillas y los botes de metadona y los policías constataron que presuntamente había sustraído 500 euros del interior de un establecimiento horas antes.
En vista de los hechos, se procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia, hurto y contra la salud pública.