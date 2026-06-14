Detenido en Palma con casi 30 kilos de 'gas de la risa' - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente tener en su posesión casi 30 kilos de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', para vender.

Según ha informad la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la madrugada del sábado agentes del Grupo operativo de Respuesta vieron a un hombre con actitud sospechosa y huidiza en la zona de Playa de Palma.

Al darle el alto, los policías vieron que llevaba llaves de un vehículo de alquiler, que estaba a escasos metros y, según explicó, era de un amigo.

Los agentes encontraron dentro del coche 18 botellas de óxido nitroso de un kilo y medio cada una. También había útiles para que supuestos compradores pudieran consumir la sustancia.

El hombre llamó a su amigo, de origen senegalés, que al llegar al lugar reconoció que todas las botellas eran suyas. Por ello, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.