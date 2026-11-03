Detenido en Palma por comercializar cerca de 6.000 camisetas de fútbol y prendas falsificadas - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre tras ser descubierto forzando el acceso a un almacén donde ocultaba cerca de 6.000 prendas de ropa falsificadas, principalmente camisetas, chándales y equipaciones de fútbol.

Según ha informado este martes en un comunicado el cuerpo, los agentes, alertados por un posible intento de robo, descubrieron al hombre forzando el acceso a un almacén que, presuntamente, él mismo alquilaba, ya que, aseguró, no encontraba la llave para entrar.

Dentro del local, la patrulla descubrió centenares de prendas falsas de diferentes clubes y selecciones de fútbol. Con un precio estimado de unos 20 euros por camiseta, el valor de la mercancía habría superado los 120.000 euros. Por ello, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la propiedad intelectual.

Las investigaciones apuntan a que el arrestado actuaba como un redistribuidor local que abastecía a los vendedores de productos falsos de la zona y que formaba parte de una red de distribución que importaba copias de elevada calidad fabricadas en China y las centralizaba en Catalunya para su posterior reparto por el territorio nacional.

Los productos, añade la información policial, presentan una elevada calidad por lo que podrían haber llegado a engañar a los consumidores y ocasionar un perjuicio a las marcas, ya que el valor de mercado de productos originales de idénticas características superaría el medio millón de euros.